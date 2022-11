OH KUUSEPUU ⟩ Valga tänavune jõulupuu tekitab kohalike seas poleemikat. «Valla uus pudelihari!»

Lõuna-Eesti Postimehele rääkis Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Elisabeth Tõnisson, et jõulupuu pärineb Kalevi tänavalt ühe eramu aiast. «Omanik pöördus meie haljastusspetsialisti poole, et mahavõtmiseks abi saada. Aga kui spetsialist seda vaatama läks, sai kohe selgeks, et see sobib ideaalselt meie jõulupuuks. Niimoodi see kokkulepe saigi tehtud.»

Facebooki postituse all väidab üks Valga elanik, et puu pärineb just tema hekist. «Lasin hekist selle s**a viia, kevadeks oleks kuiv olnud. Linn maksta ei tahtnud, maksin ise 50 peale.» Lõuna-Eesti Postimehele ütles kommunikatsioonijuht Tõnisson, et puu eest vald maksma ei pidanud. Seda põhjusel, et omanik tahtis nagunii sellest lahti saada.

Kõige kenam jõulupuu

Elu24-le sõnad Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Elisabeth Tõnisson, et tagasiside jõulupuu kohta on olnud vägagi positiivne. «Vallavalitsusele on kirjutatud, et seekord on tegu kõige kenama jõulupuuga,» nentis Tõnisson. «Ilu on vaatajate silmis ja fotod on petlikud.»

Tõnissoni sõnul ei vasta tõele väide, et puu eest pidi kodanik ise raha välja käima. «Kunagise ulatusliku tüvevigastuse tõttu soovis pererahvas puu raiuda. Puu omanik ja vald jõudsid peale põgusaid läbirääkimisi kokkuleppele, et sellest ebatsuugast võiks saada Valga linna jõulupuu selle aastal. Kokkulepe ei toonud kummalegi osapoolele kaasa rahalisi kohustusi üksteise ees. Kasvukujule on vaid veidi mõju avaldanud piirdeaia lähedus, ühest kohast alumised oksad pisut lühemad.»