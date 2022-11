SINA KA? ⟩ Need 4 sodiaagimärki on kõige haavatavamad

Emotsionaalsed, õrnad ja haavatavad inimesed on tavaliselt need, kes kannatavad haigetsaamiste tõttu kauem ja põevad raskemini. Üldiselt on nad aga heasüdamlikud ning loodavad (vahel ka eeldavad), et ümbritsevad inimesed neid mõistavad. Valusate teemadega tegelemine on nende jaoks suur väljakutse. Järgmised neli sodiaagimärki on just sellised - hingelt puhtad, aga oma emotsionaalses elus väga haavatavad.