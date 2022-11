NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on vürtsikad päevad: tuleb kirge, romantikat ja nädalalõpp kujuneb maagiliseks

Ent tuleb märkida, et kuna praktiliselt terve päev viibib Kuu tühikäigul, võib kohati olla tunne, et ideed küll lendavad, aga siht ei ole selge või puudub. Kõige parem oleks otsida lahendusi vanadele küsimustele ja probleemidele. Ja samas - vältida vanade asjade üle liigset vaidlemist.

Neljapäeval satub Veenus opositsiooni Marsiga - nais- ja meesenergia jõuavad täpselt vastamisi ning tõmbuvad magnetitena teineteise poole! See on ülikirglik päev, mis võib väljenduda nii armuelus kui ka loometöös ja üleüldse elu nautimises. Kõike soovitakse nüüd kirglikult kogeda. Ja see seis sobib tõesti hästi selleks, et aktiivselt oma kõige põletavamate südamesoovide nimel tegutseda. Ainult veidikene tuleb vaadata ette, et oma kirega teisi ei kõrvetaks ja kedagi ära ei ehmataks. Halvimal juhul ületatakse oma tahtmise saavutamise eesmärgil iseenda ja teiste piire.

Reedeööl on Merkuur täpses kvadraadis Neptuuniga, millele järgneb varahommikune Veenuse sekstiilis Saturniga. Ilmselt juba alates neljapäevaõhtust läheb mõtteselgus veidi kaduma ning kergem on omale asju kõverpeeglis ette kujutada. Teine variant on, et senised illusioonid ja enesepettused purunevad. Igal juhul toimub mõtte- ja suhtlustasandil mingisuguse senise vormi lahustumine - on see siis pettumine või pettusest ärkamine. Aga sellele järgneb mõnus realistlik tunnetus, eriti mis puutub suhetesse ja armuelusse. Reedel on kergem suhteid tõsiselt ja realistlikult võtta ning tulevikupotentsiaalile mõelda.