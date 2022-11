MEELEOLUKAS VIDEO ⟩ Skandaalne ärinaine Tiiu Järviste mängis Raekoja platsil tänavahokit

Nende mäng oli nii põnev, et sellest tahtsid osa saada ka möödujad, isegi ukrainlased. Lõpuks peetigi maha üks korralik hokimatš. «Annabel mängib esimest korda hokit ja otsustas nüüd, et see on tema kõige lemmikum mäng,» tutvustas Leitham uut mängijat.