PÄÄSTJA 365 PÄEVA AASTAS ⟩ «Suurt usku meisse ei olnud!» Risto Roomet haaras pritsumehe ametisse suure osa kogukonnast

Läänemaa südames, männimetsa rohelusest ümbritsetud väikese Palivere aleviku keskele on kerkinud uhke vabatahtlike päästjate komando, mille tugevalt põksuvaks südameks on hulljulge mees - Risto Roomet.

Risto ei ole pärit Paliverest, kuid 2008.aastal sinna kolides, suutis ta kohalikele hinge pugeda üsna ruttu, ning temast on saanud kohalike jaoks inimene, kelle poole vaadatakse suure austusega. Päästjana on ta olnud nii suur eeskuju kõigile, et süstinud sellega enamikele kogukonnas tilgakese pritsumehe verd.