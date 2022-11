SEKS ON PAREM KUI JALGPALL ⟩ Hirmkallid Katari lõbutüdrukud on fännide arvates riski väärt

Inglased ei ole vist Smilersi loo «Jalgpall on parem kui seks» sõnumiga päris nõus. Nimelt on Katarisse MMi jälgima läinud Briti jalgpallifännid valmis maksma kõrget hinda, et kohalike lõbutüdrukutega hullata. Tegu on aga väga riskantse ettevõtmisega.