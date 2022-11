FOTOD ⟩ Jalgpalli MMi seksikaim fänn testib Katari ametnike piire

Üle 570 000 Instagrami fänniga Ivana Knöll on endine Horvaatia iluduskuninganna, kes naudib hetkel Kataris toimuvat jalgpalli MMi. Naine on oma külastusega saanud aga nii palju tähelepanu, et ta on nimetatud tänavuse MMi seksikaimaks fänniks.