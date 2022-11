Häälesaates lõpuduetti laulnud Küünetehnik: kahjuks on kombeks pingelistel hetkedel sõnad ära unustada

Kestval hooajal on lõpudueti ajal laval seisnud mitmed teesklejad, kellel on õnnestunud võiduga koju minna. Sel pühapäeval said aga arvajad ning nõunikud heale lainele - lõpuduetti laulis Küünetehnik ehk Ukraina päritolu Anastasia Poddubko, kes mitte ainult ei pea viisi vaid ka laulab imeliselt.