ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: šokeerivad näited eurooplastest, kes peavad Venemaad «Headuse impeeriumiks»

No, Venemaa on suur. Ja tegelikult ta ei ole nii halb. Venemaa parempoolsusel ei ole tulevikku. Venelased ei unusta kunagi N-L , nii kaua kui neil on mälu olemas. Ja et see siiski, see NL, andis võimaluse vaestele ja massidele. See on suur asi, et massidele on antud võimalus.

Kui Eesti sai EL-i ja Nato liikmeks, ei olnud areng üldse selline nagu oleks pidanud olema. Tegelikult peab Venemaad vaatama ilma eelarvamusteta. Venemaad on palju kiusatud.

No vaieldamatult oli ka näiteks natside saatus väga kurb. Massimõrvaritel aga pole vahet. Ükskõik mis riigist nad tulevad.

Sellega sa provotseerid lihtsalt. Ära kunagi võrdle! Natsid olid ju ikkagi kurjategijad. Seda ei tohi kunagi unustada. Te olete täielikult fabritseerinud selle mineviku. Ja unustanud hea, mis Nõukogude Liit pakkus.

Eesti okupeeriti, mitte me ei astund vabatahtlikult NL’i. Saad aru?

Eestlased kasutavad seda sõna «okupeerima», aga see ei ole ajalooline tõde.

Mis juttu sa räägiksid, kui Soomes olnuks üle 40 % venelasi?

Eesti ei ole kunagi puhas rahvusriik olnud. Ei, see on lihtsalt eestlaste hämamine, et keegi ei saaks aru millest räägitakse. Lõpeta ära. Eestis oli väga selge, kes oli ENSV elanikkond. Te oleksite kõigega saanud hakkama täiesti ilma oma venelasi ja Venemaad vihastamata.

See on nende inimeste solvamine ja mõnitamine, et tehakse selgeks, et sa ei ole esimese klassi kodanik, sa oled teise klassi kodanik või isegi üheksanda. See tee on häving. Eestlased kasutavad sõna «okupatsioon» lihtsalt, nagu sünonüümi ENSV-le. See ei ole ajalooline tõde. Ei. Te valisite Ameerika ja NATO. Aga ma ei tea, kas see oli pikas perspektiivis ikka õige valik. Teile lihtsalt meeldivad võitjad. Te alati valite võitjad.

Aga paraku Venemaad me ei valinud.

Ma jällegi vaidlen vastu. Lihtsalt ütlen, et see okupatsioon on müüt. Kahju on, et rahvuslikku ajalugu üritatakse ära hävitada. See ei lähe läbi. Venemaa vaatab ajalugu omal moel ja mitte valesti.

Kuidas sa oleks näinud Soomet 16. NL-i vabariigina?