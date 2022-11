IKKAGI SUSISEB? ⟩ Leonardo DiCapriot nähti restoranist lahkumas 27-aastase supermodelliga

Möödunud nädalal lahkusid näitleja Leonardo DiCaprio ja supermodell Gigi Hadid samal ajal ühest New Yorgi restoranist. Kokkusattumus? Pigem mitte, sest juba mitu kuud on sahistatud, et 47-aastase näitleja ja 27-aastase modelli vahel on midagi enamat kui sõprus...