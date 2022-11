JÕULUIME ⟩ Kuusepuult saab nüüd leida omale neljajalgse sõbra

Karina ütleb, et üliõpilased ei oska arvata, kui palju loomi pärast jõulufotode kampaaniat uue kodu leiab. «Inimesed saavad meilt ainult infot, et selline kassipoeg otsib kodu ja siin on kontaktid, kuidas temaga tuttavaks saada. Kõik muu teeb varjupaik ja kuna meil on väga hea koostöö, siis arvan, et meie projektist on kindlasti kasu,» on ta kindel.