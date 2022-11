VIDEO ⟩ Lugeja küsib: «Keegi kukkus jälle Noblessneri sadamas vette ja ei saanud välja?»

Toimetusele laekus järgmine vihje: «Keegi kukkus jälle sadamas vette ja ei saanud välja? Politsei ja pääste tõmbasid koos üles. Uudistes jälle maha vaikitud?»

Kolmapäeval postitati TikTokki video, kus on näha, kuidas päästjad aitavad Noblessneri sadamas meest veest välja. On näha, et see ülesanne kulgeb keeruliselt, sest meest pole üldse mitte lihtne redelist üles saada. Päästeaktsiooniga on ametis koguni viis päästjat. Video juurde on kirjutatud: «Kõik on elus ja terved, mees kukkus just purjus peaga vette. Ta tiriti sealt välja ning mässiti sooja sisse.»

Kuna video postitati paar päeva tagasi, jääb mulje, et sündmus leidis aset hiljuti. Politseilt uurides selgub aga, et tegemist on vanema videoga. «Päästeamet kinnitas, et see ei ole värske sündmus. Video on suure tõenäosusega tehtud selle aasta alguses,» ütles Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja.

Video all kommentaarides selgitab postituse autor, et mees oli purjus, tuikus ja kukkus sisse ning olevat päästjate peale karjunud, kui need teda aidata proovisid.

Noblessneri sadama ohtlikkuse teema on viimase nädala jooksul sattunud luubi alla seoses 18-aastase Simoni hukkumisega. Noormees jäi kadunuks 19. novembri öösel ning tema surnukeha leiti sadama juurest veest 21. novembril. Viimaste aastate jooksul on selles kohas hukkunud vähemalt kolm inimest. Tõstatatud on küsimus piirete vajalikkusest sadama ääres, mis aitaksid kohta turvalisemaks muuta.

Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala leiab, et sadamas peaks olema veeohutuspüstak. «Veeohutuspüstaku paigaldamise osas oleme seda meelt, et see tuleks ja peaks seal juba ammu olema. Samuti oleme seda meelt, et vette kukkumise võimalust tuleb seal samuti piirata (piirdeaed),» ütles Virkala. «Eestis on paigaldatud 590 veeohutuspüstakut ning selle paigaldamise soovi korral tuleb Päästeametiga ühendust võtta.»