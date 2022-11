Maailma tuntuima narkobossi Escobari päikeseprillid ja valge särk pandi Soomes müüki

Veebioksjoni korraldaja Sami Taustila sõnul võidakse Escobari iga eseme eest maksta kümneid tuhandeid eurosid ning huvi on tundnud eelkõige ameeriklased, prantslased ja rootslased, teatab iltalehti.fi.

Lempääläs oksjonimaja Aleksiat pidav Taustila sai Escobari isiklikud esemed oma kunagise sõjaväekaaslase kaudu, pannes need nüüd oksjonile. Tegemist on Lõuna-Soomes elava ärimehega, kes andis meediale intervjuu, kuid ei soovi, et seoses oksjoniga tema nimi ja pilt avaldataks.