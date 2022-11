Uuring: maailmas usub 1 miljard inimest nõidusesse, venelaste seas on neid keskmisest rohkem

Ülemaailmne uuring «Witchcraft beliefs around the world: An exploratory analysis» («Nõidususkumused üle maailma: uurimuslik analüüs») näitas, et umbes miljard inimest 95 uuritud riigi täiskasvanud elanikkonnast usub «kurja silma» ja nõidadesse, kes võivad panna peale «needusi või loitse, mis põhjustavad kellelegi halbu asju».