HUUMOR KUUBIS ⟩ Kinoteatri mehed saadet tabanud skandaalist: kohati on üllatav, kui õhuke see nahk on

Kinoteatri mehed on just nõu pidamas, kui Marko Reikop neile telemajas ligi astub. «Jah, kaamera on meil näos ja mikrofon nina all,» vastab Tõnis Niinemets kelmika muigega küsimusele, kas nad on tähelepanu keskpunktis. «Tõepoolest, oleme «Ringvaate» keskpunktis!» jätkab ta naljatamist.

Saatejuht Marko Reikop sedastab, et seda ta mõistagi ei mõelnud, vaid pidas silmas, et sketš Eesti Jalgpalli Liidu presidendist Aivar Pohlakust on saanud suurt vastukaja. «Kas see on ainult Eestis nii, et teravale huumorile reageeritakse väga tõsiselt?» küsib ta.