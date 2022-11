Kadri Voorand: muusika abil saame ühenduda üksteisega, meie kõik

Tänavu suvel kirjutas Kadri Voorand isikliku ja südame põhjast tulnud loo «Isale». Koos kollektiiviga Estonian Voices valmis selle kaunis versioon, mis jõudis hiljuti avalikkuse ette. «Lugu oli tõepoolest juba tükk aega valmis, kuid lihtsalt ei leidnud õiget momenti selle esitlemiseks. Boheemlased nagu me oleme. Nüüd on see lugu lõpuks väljas ja mul on selle sammu üle mõistagi ääretult hea meel,» rääkis Voorand raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Ma leian, et läbi muusika me saame ühenduda üksteisega – meie kõik. Selles suhtes on sellel lool mulle väga oluline tähendus. Saame ühenduda nendega, kes on siin, ja ka nendega, kes on juba teisel pool... nagu ka minu oma isa. Temaga vestlust igatsedes on see lugu ka kirja pandud. Kuid selle loo all on võibolla veel inimesi, kellega tahaks vestelda, kuid keda pole siinsamas,» märkis muusik.

Voorand lisas, et lugu «Isale» annab kõikidele kuulajatele võimaluse mõtiskleda muusika üleloomuliku jõu ja tähenduse üle. «Lihtsalt kuulata ja mõelda selle peale, kellega tahaks läbi muusika vestelda. Mina siiralt usun, et see on muusika kaudu võimalik,» sõnas ta.

«Rääkides veel singli visuaalidest, siis liikuva pildi on joonistanud Tencu ehk Andres Tenusaar. Pikka videot polegi. On tähistaevas ja isa lapsega. Nagu laulusõnadest otse maha joonistatud. Igaüks saab vaadata ja oma sisu ise juurde luua. Mina tunnetan, et seal polegi rohkem vaja. Tencu on imelise töö teinud, oma käega kõik joonistanud. Seda on müstiline ja ilus vaadata,» sõnas Voorand raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».