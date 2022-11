Karmen Joller pürgib Reformierakonna ridades riigikokku: mulle ei meeldi, kuidas praegu Eestis poliitikat tehakse

«Tavaliselt on nii, et kui perearst peab pikemat aega eemal olema, siis tuleb talle selleks ajaks asendusarst leida. Mul on mõned väga head kolleegid, keda ma usaldan ja loodan, et me saame omavahel ilusti kokkuleppele,» ütles Joller, et patsiendid kindlasti hooleta ei jää. «Aga kõigepealt tuleb muidugi riigikokku pääseda. Hetkel ei ole ma veel kuhugi jõudnud ja sellest on vara rääkida,» lisas ta muiates.