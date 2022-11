Viimaks on käes uus kuutsükkel Amburis, mis toob kaasa kergendust ja positiivseid arenguid. Loe lähemalt, milliseid uusi algusi on oodata sinu sodiaagimärgil.

Üleminek Skorpioni kuutsüklist Amburi kuutsüklisse on alati väga kontrastne. Kui Skorpion viis meie mõtted ja tunded kõige sügavamatesse sügavustesse ning tõi sealt välja varjusid, hirmusid, tabusid, aga ka transformeerivat intensiivsust, siis nüüd Ambur hakkab tõstma meid kõrgustesse, et silmapiir uuesti avarduks ning tõuseksime möödunu kohale ja näeksime ning kogeksime suuremat pilti. See on ülestõusmise aeg.