Putin pigistas kohtumisel Kuuba presidendiga kõigest jõust tooli käetuge

Venemaa presidendi Vladimir Putini tervis on olnud päevakorral alates sellest, kui Vene väed tungisid 24. veebruaril Ukrainasse ja algas sõda. Läänes arvatakse, et sõja taga oleval Putinil on kas vaimne haigus, mõni muu tervisehäda või need kaks koos.