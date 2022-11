KÕRVALE LÜKATUD ⟩ Kuldsete kätega kurt noormees: arvasin, et mind ei ole siia vaja

Tartumaal elav Janar on kuldsete kätega noor mees, keda elu ei ole just hellitanud. Mees on sünnist saati olnud kurt ja lootust kunagi kuuljaks saada tal paraku ei ole. «Ta muretseb, arvab, et tal ei ole tulevikku, sest ta ei saa teha kõike, mida ta tahaks,» rääkis Janari ema Mari saates «Südamesoov».