FOTO ⟩ «Ta on tõeline kangelane!» Räppar Bad Arti pisipoeg võitleb haiglas tervise eest

«Öösel tulime pojaga haiglasse,» räägib aasta alguses pisipoja emaks saanud Greete Melliste. Väike Karel võitleb koroonaviirusega.

«Mees kodus haigestus esimesena. Nüüd saime meie ka positiivsed testi tulemused.» See ei ole paraku esimene kord, kui kogu pere on koroonaviirusega nakatunud. «Kui Karel veel kõhubeebi oli, siis raseduse lõpus olime ka mehega koos Covidis,» räägib ta räpparist elukaaslasest Bad Artist. «Karelil on aga täiesti esimene kord seitsme kuu jooksul haige olla...»

Haiglas klõpsatud fotot jagas Greete ka ühismeedias, pealkirjaga «Kangelane».

Foto: Kuvatõmmis Instagramist

Kuigi Greetel endal on enesetunne hea, tunnistab ta, et on magamata ja ärevil. «Aga pisipoeg on tõeline kangelane!»