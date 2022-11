FOTOD JA VIDEO ⟩ Euroopa Kosmoseagentuuri valitud esimene paraastronaut on endine sprinter

Prantsusmaa pealinnas Pariisis 23. novembril toimunud ESA juhtide kohtumisel avalikustati, et uutest astronautidest kolm on mehed ja kaks naised. Need viis inimest on: prantslanna Sophie Adenot, hispaanlane Pablo Álvarez Fernández, britt Rosemary Coogan, belglane Raphaël Liégeois ja šveitslane Marco Alain Sieber, teatab euronews.com.