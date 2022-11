VAHVA KLÕPS ⟩ «Ilmar õpetas mulle selgeks vana hea «Kevade» tunnusmeloodia.» Kandlemäng rongis rõõmustas reisijaid

Inimesed rongijaamas. Foto on illustreeriv.

Tartu noormees Mart Raamat sõidab tihti rongiga ning tõdeb, et iga rongisõit on omamoodi elamus. 23. novembril kohtus ta rongis kandlemängijaga, kes reisijate rõõmuks pilli mängis ning Mardile koguni pilli õpetas. «Kujutan ette, et sada aastat tagasi täpselt nii rongisõit Tallinnasse mööduski – mängiti pilli, räägiti juttu ja jagati uudiseid,» tõdeb noormees.