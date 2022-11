«Meil on õigus avada selle inimese pihta tuli!» Relvataolise esemega asjatu vehkimine võib lõppeda surmaga

«See on kindlasti kerge adrenaliin, ma ei eita seda. Kindlasti pulss veidi tõuseb. Inimlikust poolest kindlasti sa mõtled selle peale, et ma tahan täna õhtul koju naise ja lapse juurde. Küll aga kohale jõudes teed kõik selleks, et kõikidel pooltel oleks võimalus õhtul koju minna,» räägib Põhja prefektuuri kiirreageerijate juht Silver Hanikat, miks sellist tööd teeb.

Ta sõnab, et sündmuskohale sõites hakkab ta mõtlema, kuidas seda olukorda lahendada ja meeskonda aidata, ammutades võimalikult palju informatsiooni. Ikka püütakse esmalt heaga.

«Sekundi murdosa jooksul tuleb teha otsus ja me ei suuda tuvastada täpselt, millega tegemist on. Politseinik peab sellisel juhul olema valmis relva kasutama, kui see isik ei reageeri tema korraldustele,» lisab Kaasik.

Hanikati sõnul ei aita neid teinekord isegi see, kui politseinikele olukorrast teatanud isik saadab relvataolisest esemest video või pildi. «Kui meil oleks ka täiesti rahulik aeg, siis suure tõenäosusega me selle pildi järgi vahet ei tee. Meie reageerime olukorrale alati mõttega, et läheme päris relva vastu.»

Probleemi tunnistavad ka need, kelle huvides on relvataoliste esemetega raha teenimine. Baltimaade suurima treeningrelvade müüa OÜ King Arms omanik Dmitri Nõulik möönab, et kohati on seadused hägused ja vastuolulised. Näiteks klassikalisi õhupüsse alla 18-aastastele müüa ei tohi, aga plastkuulidega airsoft'i automaatrelvi küll.

«Seadus ei reguleeri, mis vanusest võib seda osta,» räägib Nõulik, hoides käes parasjagu airsoft'i automaatrelva. «Isa tuleb siia oma 12-aastase lapsega. Me müüme justkui isale, kuigi me võime poisile ka seda müüa,» täpsustab ta. Seega võib alaealine vabalt soetada endale plastkuulidega automaatrelva, millega on samuti võimalik inimesi vigastada.

«Airsoft'i snaiperrelvaga on läbi metallist võrkkaitse välja löödud ka hammas,» toob Nõulik näite. «Milleks meil selliseid relvi üldse vaja on?» küsib Põhja prefekt Joosep Kaasik, sest teatud sorti stardipüstoleid on võimalik üsna kiiresti tulirelvaks ümber teha.