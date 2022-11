Hinnaline muumidega kruuside kollektsioon läks müstiliselt kaduma

Muumitrollid on Soome-Rootsi kirjaniku Tove Janssoni loodud raamatutegelased. Need valged, ümarad ja suure ninaga olendid meenutavad õige pisut jõehobusid, kes kõnnivad kahel jalal, ning osal on seljas ka mõni riidehilp.

Jansson on kirjutanud kokku üheksa juturaamatut muumidest, kes elavad Muumiorus Muumimajas. Koos pere, sõprade ja teiste tegelastega elavad nad läbi lugematuid seiklusi. Eriti populaarsed on muumitrollide lood Soomes, Rootsis, Eestis, Taanis, Norras, Poolas, Venemaal, Jaapanis, Iisraelis ja Inglismaal.

Muumitrollid on andnud ainest ka telesarjadele ja filmidele, tervele hulgale kaubaartiklitele ning isegi teemapargile, Muumimaale, mis asub Soomes Naantalis.

Soomes elavale Taru Koivistole meeldivad väga muumikruusid, mida ta mööda ilma kogub, et saata need siis oma kollektsionäärist õele Rootsi. Seekord oli Koivisto õele soetanud 38 kruusi, millest üks on üsna väärtuslik. Samuti olid nende seas talvekruusidena tuntud kruusid nimega Lumilyhty (Lumelatern) ja Talvinuotio (Talvine Lõke).

Koivisto hinnangul on nende kruuside väärtus ligikaudu 1800 eurot. Seletamatul kombel läks aga juulis saadetud pakk kruusidega kaduma. «Päev pärast paki välja saatmist näitas jälgimissüsteem, et pakk on teel sihtriiki, kuid rohkem sissekandeid sinna ei tulnud,» rääkis Koivisto Ilta-Sanomatile.

Algul arvas mees, et puhkuste aeg on paki kohaletoimetamist aeglustanud. Kui õde polnud ise augusti alguseks kruuse kätte saanud, hakkas Koivisto asja lähemalt uurima.

Kuna paki transportijaga normaalselt asju aetud ei saanud, esitas ta politseisse kuriteoteate, kuid juhtumi menetlemine lõpetati üsna kiirelt. Politsei sekkumise tõttu hakkas pakkide transportija siiski olukorda uurima ning tegi kindlaks, et pakk läks kaotsi Rootsis, kuid seal ei suvatsenud keegi kruuse otsida.

Koivisto sõnul maksti talle paki kaotamise eest hüvitist 165 eurot, mis pole aga veeranditki kruuside väärtusest. «See on tühine hüvitis. Ilmselt oleks mõttekas pakid lihtsalt saatmata jätta.»