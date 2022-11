HIRMSAD OLUD ⟩ Emad elavad lastega hallitavas korteris. «Aknalaual, vannitoas ja lagedel – hallitus on igal pool!»

Toimetusega võttis ühendust Elva vallas Annikoru külas kortermajas elav noor naine, kes rääkis oma murest seoses hallitusega vannitoas. «Minu korteris hallitab duširuum ja hallitust on ka akna äärtes. Majas on aga oluliselt hullemas olukorras kortereid, kus on hallitust lausa igas ruumis,» rääkis Diana Elu24-le. «Oleme ka valda pöördunud ja saanud vastuseks, et peaksime ise korda tegema. Suuremateks töödeks ei jätku vallal praegu raha. Aga kuidas me teeme ise seda ventilatsiooni?»

Elvast Annikorusse viib kitsas asfalttee, mis praegu on valge lumekatte all, nagu ka põllud ümberringi. Kõikjal ilus ja valge. Annikoru tee 9 asuvasse kortermajja sisenedes aga avaneb sootuks teistsugune vaatepilt. Esiukselt on värv peaaegu täielikult maha koorunud, trepikotta astudes on tunda niiskuse ja hallituse lõhna.

Annikoru külas asuva kortermaja esiuks. Foto: Triin Roos, Elu24

Trepikoja seintelt on maha koorunud värv ning hallituse tõttu on seintel määrdunud ilme. «Seinad külmuvad siin talvel ära, on lausa jääs,» ütleb üks proua, kes on siin majas juba 11 aastat elanud.

Trepikoja sein. Foto: Triin Roos, Elu24