Sodiaagimärkide eripärad toovad esile ka vaimse tervise kitsaskohad, mille kaudu avaldub nende eriline tundlikkus. Iga tähemärk peaks olema valvas just selliste olukordade ja asjaolude suhtes.

Inimese vaimse tervise ja potentsiaalselt keeruliste eluetappide uurimiseks on erinevaid astroloogilisi tehnikaid. Näiteks võivad progresseerunud seisud koos transiitidega näidata kätte ajad, kui on suurema närvivapustuse, vaimse või emotsionaalse kriisi oht. Ka inimsuhete uurimine sünastria ja komposiitkaartide abil võimaldab mõista, miks kellegi kõrval olemine pikema aja jooksul nii-öelda hulluks ajab.

Ent kui neid põhjalikumaid tehnikaid ei ole käepärast, võib alustuseks vaadata sodiaagimärke. Iga sodiaagimärgi jaoks on tingimused, mis asetavad ta noaterale ning esitavad väljakutse tema põhiolemusele. Need on olukorrad ja asjaolud, mis toovad esile tähemärgi kõige suurema haavatavuse, ning selle tulemusel võib ta kokku variseda või vähemalt ajutiselt rööbastelt maha sõita.