AP vallandas ajakirjaniku, kelle väitel kukkus Poolas alla Vene rakett

Rakett kukkus 15. novembril 2022 Ida-Poola Przewodówisse, võttes elu kahelt inimeselt. AP ajakirjanik James LaPorta kirjutas anonüümsele allikale viidates, et see oli Vene rakett. NATO teatas hiljem, et suure tõenäosusega oli see Ukraina rakett, mille ukrainlased lasid välja enda kaitseks. Pildil raketist jäänud auk

Foto: EPA/Darek Delmanowicz/Scanpix