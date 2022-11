PETLIK KLÕPS ⟩ Heelia Sillamaa avaldas tulevase lapse soo

«Poiss või tüdruk?» küsib Heelia Sillamaa (27) oma Instagrami postituses tulevase lapse soo kohta. Ta asub pajatama, et juba viiendas klassis ütles tema klassijuhataja, et Heelia oleks taluajal oma tugevate jalgadega tahetud naine olnud. «Vaadates, kuidas mul õnnestub nii kenasti järjest vaid poisse saada, tuleb järjekordselt nõustuda, et küll oleks mina alles taluajal hinnas olnud,» lisab ta naerusuise emotikoni saatel ja tõdeb, et jääb koos pildil oleva roosa ükssarvikuga selle pere ainsaks naisolevuseks. «Kõhus kasvab mul jälle üks tubli ja tugev poiss,» avaldab ta.

Oktoobri keskel jagas naine, et peret ootavad ees põnevad ajad. «Oleme sammukese lähemal kahe ühise unistuse täitumisele. Varsti on meid neli ja me hakkame kõik koos endale metsa uut kodu ehitama,» jagas ta kauni perepildiga rõõmsaid uudiseid.

Heelia kirjutas, et metsa kolimine oli neil tegelikult plaanis küll alles kümne aasta pärast, aga kuna nad on Peebuga mõlemad kõvasti tööd teinud ja leidsid üpriski juhuslikult endale Viljandi äärest ideaalse metsatuka, otsustati see kohe ära osta ja oma unistusi veidi varem täitma hakata. «Kuna tahame kõik jälle ise oma kätega nullist valmis ehitada, läheb suure majaga arvatavasti aastaid aega, aga suve lõpuks loodame väikese saunamaja/metsakontori juba valmis saada,» avaldas ta ja märkis, et emotsioone on seoses mõlema unistuse täitumisega ülevoolavalt palju.