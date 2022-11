EMOTSIONAALNE KOHTUISTUNG ⟩ Ester Jörberg: oleksin pidanud notarisse minema, aga ma ei teadnud, et Üllar sureb...

Kolmapäeval toimus Tartu maakohtus istung, kus arutati Ester Jörbergi hagi Sven Jörbergi vastu pärandvara jagamiseks. «Ma saan aru, et seaduse ees oli see ühisvara, aga inimlikust vaatevinklist...» ütleb põdura tervisega Ester, kes mattis neli aastat tagasi estraadilegendist abikaasa. Tagantjärele ütleb kohtunik, et paar oleks pidanud varaküsimustes pöörduma notari poole. «Oleksin tõesti, aga ma ei teadnud, et Üllar üldse ära sureb...» ohkab Ester.