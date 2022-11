ARMAS KLÕPS ⟩ Perega Ameerika jalgpalli nautimas: Grete Griffin põrutas koos abikaasa ja lastega rahvusvahelisele võistlusele

Eesti seitsmevõistleja Grete Griffin on abielus ​USA profisportlase Robert Griffin IIIga, kes on Ameerika jalgpalli profiliiga (NFL) mängija. Seetõttu on perekond pakkinud asjad ja reisinud päikeselisesse Mehhikosse. Nimelt toimuvad NFLi rahvusvahelise sarja Mehhiko mängud riigi pealinnas Méxicos Estadio Azteca staadionil.