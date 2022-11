Sellest teatasid väljaandele The Daily Beast mitu Aafrika päritolu SFedU üliõpilast.

Viimase kolme kuu jooksul on üliõpilaste sõnul SFedU õppejõud ja töötajad püüdnud neid veenda võtma vastu kas Vene armee või kurikuulsa Wagneri grupi pakkumist väites, et mõlemad on nõus maksma välismaalastele vastavalt kuni 3000 ja 5000 dollarit (2910 ja 4850 eurot) Ukraina sõtta minemise eest.