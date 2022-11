VIDEO ⟩ Bentley ja rahapakid: kuidas FBI krüptomiljonäride uhkes Tallinna häärberis läbiotsimise korraldas

«Jah, see oli tavapärane, et neil oli kodus rohkelt sularaha,» räägib toimetusele kinnipeetavate lähedane sõber. «Hästi elati – uhke auto, kümned korterid ja majad igas eri maailma paigus... Ostsidki Bentleysid ja Lamborginisid – igaüks tõenäoliselt ostaks,» muheleb tuttav.

Viimane lisab, et see on tegelikult kommiraha ning krüptomaailmas liigub miljardeid. «Ta on tõsine ärimees, ega muidu poleks nii lühikese ajaga 25 miljonit kokku saanud. Kuigi 550 miljonit krüptos rahvusvaheliselt on kommiraha. Seal liigub ikka kümneid miljardei.»