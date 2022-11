NÄRVIKÕDI ⟩ Krimisari harutab Eesti telekanalil lahti tõestisündinud loo ema mõrvanud tütrest

Sarja peaosades on Hollywoodi täht Patricia Arquette , kelle tegelaskuju on kontrolliv ja manipuleeriv ema Dee Dee, ning nooruke Joey King , kes kehastab vaevatud ja rohkete tervisehädadega teismelist tütart Gypsy Rose'i.

Mõstagi ei osanud naiivne ja eluvõõras tüdruk näha ette kohutava teo tagajärgi. Kuid hiljem vanglas antud intervjuudes on Gypsy öelnud, et elu trellide taga on hulga lihtsam ja vabam, kui see oli ema pideva kontrolliva pilgu all.