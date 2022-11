Riho Sibula lahkununa leidnud sõber: vaatasime, et tuled põlevad, ja see oli juba väga tõsine märk

Armastatud muusik Riho Sibul leiti pühapäeval oma kodust surnuna ja leidja oli tema sõber Sven Grünberg (65). «Eks see on muidugi väga raske, aga eks siin on ka see erinevus, et kui oled elus palju mõelnud elu ja surma probleemidele, siis enam see nii kohutavalt ei traumeeri, sest sa näed ja mõistad elu ja surma sidet. Mõistad seda, et elu igal juhul lõppeb. Väga kurb on see, kui ta lõppeb selles faasis, sest Riho oleks võinud veel teha,» avaldas Grünberg «Ringvaate» saates.