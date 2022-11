FOTOD ⟩ Slackliner Jaan Roose ületas põrgukuumust ja tuult trotsides esimese inimesena Kasahstanis iidse ookeani

«Bozzhyra on väljakutse ja üks raskemaid, kuid samas ilusamaid projekte, mida ma kunagi ette olen võtnud. Kui nägin fotosid Bozzhyrast, avaldas see muljet, kuid kui ma siia jõudsin, olin selle koha ebamaisest ilust vaimustuses,» räägib Jaan.

«See on lihtsalt fantastiline koht,» on ta siiani sealsest loodusest lummatud. «Mul on hea meel, et ma seda külastasin ja nägin seda ainulaadset asukohta oma silmaga ning suutsin ühendada oma füüsilised võimed looduse iluga.»