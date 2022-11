MIINIMUMI PIIRIL ⟩ Külm tuba kimbutab ka lasteaialapsi. Pereisa: tuli kiri, et pange lapsed soojalt riidesse

Elu24 sai mureliku kõne Järvamaa pereisalt, kelle sõnul käib tema kolmeaastane laps hetkel lasteaias ruumides, kus temperatuur jääb 16 kraadi piirimaile. «Lasteaiast tuli kiri, et pange lapsed soojalt riidesse,» ütleb Rain (nimi muudetud, toimetusele teada) ja lisab, et talvekülmad on ju alles tulekul. «Mis siis veel edaspidi saab? Lapsed on pidevalt haiged, seda enam, et tegemist on väikeste lastega, kes niigi on sageli tõbised,» kirjeldab ta külmetamisega kaasnevat probleemi.