KOLM AASTAT, KOLM SURMA ⟩ Mitu elu nõudnud Noblessneri sadama ohutus tekitab küsimusi. «See koht on eluohtlik!»

Noblessneri sadamas 19. novembri öösel juhtunud traagiline õnnetus polnud paraku esimene. 2020. aasta jaanuaris hukkus Noblessneri basseinis sakslasest ekspert, kes oli kõndinud kailt merre. Viimaste aastate jooksul on hukkunud vähemalt kolm inimest. SA Kadunud tegevjuht Aare Rüütel ütles, et eelmise aasta suvel otsisid nad seal üle ääre kukkunud inimest. Videokaamera salvestis näitas, et 40-aastane mees astus pimedas kailt vette. «Tema leidsime üles allveerobotiga,» avaldas Rüütel.