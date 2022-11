Muusik Inger langetas raske otsuse: igal sõidul tuleb teha muutusi ja pause

Inger avaldas isiklikul Instagrami kontol, et on nüüdsest täielikult pühendunud muusikukarjäärile.

Seetõttu langetas ta otsuse panna jalgpalliga seotud ametid maha. «See on olnud üks uskumatult äge teekond, mis on kestnud terve minu elu. Ma olen tänulik kõigile mängijatele ja treeneritele, kes on mind sel teekonnal edasi viinud, õpetanud, inspireerinud ning selles kõiges rõõmu toonud,» kirjutas Inger ühismeedias.

Ta lisas: «See on olnud üks paganama vinge sõit! Nii Viimsi MRJK kui ka FC Flora on olnud minu koduklubideks, kus olen saanud kätt proovida nii mängija kui ka treenerina. Aitäh ka Eesti noorte koondise treeneritele minusse uskumast!»

«Eks igal sõidul tuleb teha muutusi ja pause ning hetkel olen otsustanud, et panen treeneri- ja jalgpalluriameti pausile, et pühenduda täielikult muusikale,» avaldas ta raske südamega.

Selle aasta kevadel tuli Inger välja esimese minialbumiga, millel on kokku viis lugu, sh «Lose My Mind». Ta avaldas Elu24-le antud intervjuus, et 23-aastase muusiku jaoks on uue loominguga lagedale tulek suur julgustükk, mis on samal ajal vabastav. Laulja tunnistas, et saab lõpuks muusika kaudu näidata inimestele tõelist Ingerit.