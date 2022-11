TELLIMUS JA NÄTAKI ⟩ «Reageerimiseks polnud hetkegi.» Toidukuller virutas Tartus naiskliendile rusikaga näkku

Tänapäeval on toidu koju tellimine paljude jaoks üsna tavapärane tegevus. Just seda tegi Tartus elav naisterahvas ühel septembrikuu õhtul, kui ta kasutas Bolt Market teenust. Kuid tellitud toodetele lisaks sai ta kullerilt rusikaga näkku.

See šokeeriv lugu juhtus värskes «Kuuuurijas» oma loo rääkinud 34-aastase Teelega (nimi muudetud – toim), kes töötab klienditeenindajana ja soovis saates anonüümsust. «Kui ma mõtlen Tartu linna peale, siis see on ikka vaikne, kodune ja rahulik. Palju võimalusi, pidevalt areneb,» kirjeldab naine oma kodulinna. Siis saabus aga 15. septembri õhtu, mis oli nii šokeeriv, et nüüd ei julge Teele üksi Tartu tänavatel liikuda.