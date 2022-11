Ringkonnakohus: netikommentaator peab Brigitte Susanne Hundile hüvitist maksma

Seltskonnatähe Brigitte Susanne Hundi kohtuvaidlused netikommentaatoritega ei ole lõppu saanud. Möödunud nädalal tegi ringkonnakohus aga Hundi jaoks meeldiva otsuse. «Hüvitise suurusest on alati olulisem see, et kohus tunnustab õiguste rikkumist,» nentis jurist Robert Sarv, rääkides Hundile välja mõistetud summast.