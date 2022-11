JÕULUTULED SÄÄSTUREŽIIMIL ⟩ Eesti linnajuhid: kaunistused tuleb tänavu varem maha võtta

Kõrgete elektrihindade tõttu on Prantsusmaa pealinnas Pariisis tänavu jõuluvalgust lühemat aega ning ööseks lülitatakse valguskaunistused välja. Ka Eesti linnajuhid tõdevad, et on sunnitud varasemast enam teemale tähelepanu pöörama ning on teinud mõned korrektuurid.