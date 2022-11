INTERVJUU ⟩ «Armastuse malevast» ootamatult sule sappa saanud Annika: lubasin endale, et enam ei ropenda

Seekord tuli «Armastuse malevast» lahkuda Annikal, kellele sai saatuslikuks tema pidurdamatu suuvärk. «Olgem ausad, ma olin seal kõige äkilisem ja niimoodi kambakesi ninapidi koos olla 24/7... Ma ei olnud just kõige rahulikum ja oligi parem, et ma ära läksin,» tõdeb Annika täna suvistele sündmustele tagasi vaadates.

Ta lisab, et kui kõik reas seisid ja oma saatust ootasid, sai ta juba sisetunde järgi aru, et just tema on see, kellel lahkuda tuleb. «Aga natuke üllatav oli see ikkagi!»