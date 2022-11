FOTOD ⟩ Simoni otsingud Noblessneri sadamas jätkuvad rasketes ilmaoludes

Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonispetsialist Kristjan Lukk ütles 21. novembri hommikul, et otsinguid alustati uuesti täna kell 9 ning praegu otsitakse Simonit endiselt Noblessneri piirkonnast, mille kaamerast oli näha, et noormees kukkus vette. Kas ta ka välja sai, kaamerapildist ei selgu. «Otsitakse sadamast ja veest. Ühtegi paremat juhtlõnga pole meile seni laekunud,» tõdes Lukk.

SA Kadunud tegevjuht Aare Rüütel ütles, et praegu tegeleb otsimisega politsei ning nemad ei otsi. «Otsinguala on konkreetne. Kahekesi seal korraga vee all toimetada ei saa. Politsei tegutseb seal aktiivselt praegu,» lisas Rüütel.