VIDEOINTERVJUU ⟩ Shanoni solist Taavi Immato möödalauljatest: naerma ajab hoopis see, kui...

Ansambli Shanon solist Taavi Immato tõdes toimetusele pärast saadet, et teesklejaga laulmine ei olnud tema jaoks midagi keerulist. «Ei olnud midagi kohutavat ega hirmutavat. Aga ma ei ole elus üldse väga palju duette laulnud.»

Rääkides saatest «Ma näen su häält», sõnas Immato, et on selle suur fänn. «Juba kohe, kui see esimesel aastal tuli...»