GALERII ⟩ Suur favoriit ei pääsenud saate «Tantsud tähtedega» finaali

Teisena vallutasid põranda Ragnar Klavan ja Kerttu Tänav, kes tantsisid Lady Gaga loo «Always remember us this way» saatel. Romantilist tantsu esitanud paarile andis žürii kõrged punktid ning nad kiitsid Ragnarit selle eest, et ta on teistele võistlejatele kiirelt järele jõudnud.