GALERII ⟩ Gram-Of-Fun pani debüütalbumi «To The Great Unknown» esitluspeol publiku südamed põksuma

«To The Great Unknown» on bändi esimene täispikk album pärast aastate jooksul välja antud lühialbumit ja mitmeid singleid, millest viimased «5AM» ja «Thrills» koos Gameboy Tetrisega olid ka Raadio 2 Top 20 edetabeli esikohal. Ka möödunud suvi oli bändi jaoks märgiline, kui astuti üles Positivus Festivalil Lätis.

Kitarrist Frederik Küüts aka Fredi iseloomustab plaati järgnevalt: «Endaks kasvamine, melanhoolia, gruuv ja tants». Lisades protsessi meenutusi: «Ei olnud kerge, kuid see teeb lõpptulemuse sedavõrd nauditavaks. Bändina läbiti kasvuvalusid, kuid tunnen, et oleme seetõttu paremad kui kunagi varem!»

Produtsendi Martin Kuudi sõnul võib bändi tegemised kokku võtta ühise muusikalise otsinguna. «See on kuue inimese otsing läbi musa, et mis asi on Gram-Of-Fun. Plaadi meeleolu on ka selline mõtlikkus ja pidu side by side,» jagab produtsent.