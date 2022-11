«Põletikunäitajad on liiga kõrged.» Halvenenud tervis viis Stefani haiglasse

Laulja tänab meditsiinitöötajaid, kelle abil on tema seisund nüüdseks stabiliseerunud. « Nüüd on olukord seal maal, et saan voodi serval istudes ja naeratades öelda, et vahel tuleb võtta aeg maha, muidu üks hetk teeb seda keha Teie eest,» lisab ta.