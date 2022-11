PILDID ⟩ Pirital elektritõukeratta üle kontrolli kaotanud mees viidi haiglasse

Elu24 fotograaf käis sündmuskohal olukorda uurimas ning nähtu põhjal võib arvata, et rattur sai kukkudes tõsiseid vigastusi.

PPA pressiesindaja Kerly Virki sõnul olid mehel vigastused pea piirkonnas, kuid täpsemad vigastused selgitatakse välja traumapunktis. «Politsei rõhutab taaskord, et olenemata vanusest peaks igaüks rattasõidul kiivrit kandma. Seda iseäranis just elektrilisel tõukerattal, millega liikudes on kiirus suur ning seetõttu ka oht eluohtlike vigastuste tekkeks,» lisab Virk.