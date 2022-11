OTSE SÜNDMUSKOHALT ⟩ Tuukrid otsivad Noblessneris kadunud Simonit

19. novembri hilisõhtul leidsid OPEROG otsingugrupi otsijad poolt Noblessneri sadama akvatooriumis veest passi, mis kuulub kadunud 18-aastasele Simonile​. Nüüd jätkuvad intensiivsed veealused otsingud.

Elu24 peatoimetaja Katrin Lust on hetkel Noblessneris ning jagab sündmuskohal toimuvat.

Lusti sõnul on halva ilma tõttu otsingud pea võimatud. «Ilmastikuolud on kohutavad. Tuiskab, väljas on külm, sajab lund. Nähtavus on väga-väga halb. Kohe läheb ka pimedaks.»

Põhja Prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre on isiklikult kohal ning ka tema sõnul on ilmastikuolud ülimalt keerulised. Tambre mainis, et on üle vaadatud videokaamerate salvestised, mis kinnitavad, et Simon Noblessneri kandis liikus.

Tambre sõnul ei ole hetkel kahjuks veel Simonit leitud. «Kõik viitab sellele, et ta võis selles piirkonnas kaduda. Praegu keskendume vees otsimistele,» sõnas Tambre.

Lust uuris, mis on võimalused, et noormees leitakse elusalt. «Ma ei taha spekuleerida. Ei taha lootust ära võtta ega ka vastust anda kui meil seda ei ole,» jagas Tambre.

Ilmastikuolude tõttu vahetati inimesed välja robotite vastu. «Kohe tuleb robot ja läheb vee alla,» kinnitab Tambre.

«Nii kaua kui me ei ole leidnud noormeest - kõik, kes teavad asukohta või teavad midagi, võtke ühendust politseiga!» palus Tambre.

«Kaks tuukrit vahetati välja ja just kutsuti kohale uus üksus, kes hakkavad otsingut teostama,» jagab Lust.